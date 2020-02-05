Не Киану Ривзом единым: в учебник по географии влепили карту из Skyrim

Карта из RPG Skyrim пробралась в украинские учебники

В украинском школьном учебнике по географии нашли изображение карты из популярной видео-игры The Elder Scrolls V: Skyrim.

На ляп в учебнике по географии для шестого класса обратила внимание журналистка Анна Чабарай.

"Не знаю, действительно ли по этому учебнику преподают в школах, но географию в 6 классе кто-то точно учил по картам Скайрима. Вопрос только один: PC, PS или Xbox?", - иронизирует девушка.

Изображение карты находится на странице 36 в разделе "Земля на планете и карте. Ориентация на местности".

Стоит отметить, что учебник по географии авторства В. Пестушко и Г. Уварова, как и учебник по истории, был одобрен Министерством образовании и науки Украины.

Напомним, ранее в украинском сегменте Сети вспыхнул скандал из-за того, что в учебнике для 10 класса по всемирной истории внимание оказался снимок-фобожаба с мемом о голливудском актере Киану Ривз. Поздне автор книги Игорь Щупак публично заявил о том, что сознательно оставил снимок на страницах - чтобы проверить бдительность учеников.