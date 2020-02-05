Американский дирижер приехал в Крым и сделал заявление

Американцу понравился Крым / Фото: Facebook/ Arman Tigranyan

Американский дирижер и худрук немецкого оркестра Камерата Армония Арман Тигранян, несмотря на санкции, приехал в аннексированный Крым и заявил, что чувствует себя "как с родными людьми".

"Крым – это замечательная часть мира для меня. Я чувствую себя в Крыму, как с родными людьми. Мы должны стоять выше того, если будут вводить санкции к человеку, который несет музыку и высокую культуру. Для меня это миссия", - цитирует Тиграняна РИА Новости.

Дирижер приехал на украинский полуостров для участия в двух концертах, приуроченных к 250-летию со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Выступления Тиграняна совместно с камерным оркестром Крымской государственной филармонии запланированы в Симферополе и Феодосии.

Как ранее сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео во время официального визита в Киев во время одной из встреч заявил, что Украина уже не сможет вернуть аннексированный Крым, поскольку у России невозможно что-то забрать.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл с официальным визитом в Киев, заверил, что поддерживает Украину. По его словам, турецкая власть не признает аннексию Российской Федерацией Крыма.