Нацгвардию обвинили в закупке МАЗов с российскими двигателями

Двигатели из РФ на службе в Нацгвардии/ Фото: Facebook/AutoKrAZ

В 2019 году Национальная гвардия Украины закупила партию грузовых автомобилей МАЗ с российскими двигателями, что стало результатом преступного сговора.

"Стало известно, что в 2019 году Национальная гвардия Украины закупила партию грузовых автомобилей МАЗ с двигателями ЯМЗ российского производства. Поставщик автотехники Спец-Ком-Сервис, вступив в преступный коррупционный сговор, поставил украинским силовикам автомобили с санкционными двигателями ЯМЗ", - сообщает в Facebook пресс-служба украинского производителя ЗАО АвтоКрАЗ.

Уточняется, что всего приобрели 16 бортовых автомобилей повышенной проходимости для перевозки личного состава. Предполагается, что изначально их завозили для гражданского использования.

"Вероятно, на территорию Украины эти автомобили были завезены для гражданского использования. Они были белого цвета. А в зеленый матовый защитный цвет перекрасили только видимую часть автомобиля. То есть для Нацгвардии целенаправленно закупили автомобили, созданные для использования в гражданских, а не военных условиях", — отметили в АвтоКрАЗе.

/ Фото: Facebook/AutoKrAZ

/ Фото: Facebook/AutoKrAZ

/ Фото: Facebook/AutoKrAZ

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