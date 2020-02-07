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"Е*аный Крым": россиянку не пустили в Украину на собственную свадьбу

7 февраля 2020, 09:51

Женщина предлагала пограничникам 500 долларов взятки.

Пограничник, паспорт
Россиянку не пустили в Украину на собственную свадьбу / dpsu.gov.ua

Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту Киев отказали во въезде на территорию Украины гражданке России из-за того, что она незаконно посещала аннексированный Крым.

При этом женщине запретили въезд в Украину на 3 года, сообщает Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook.

"Вчера гражданка России прибыла в аэропорт Киев. Во время беседы пограничники выяснили, что недавно она незаконно посещала оккупированный Крым. По ее словам, в Киев прибыла, чтобы выйти замуж. Были ли намерения россиянки правдивыми, пока не установлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она также предлагала пограничникам 500 долларов взятки, чтобы ее пропустили. Впоследствии ей было поставлено штамп о запрете на въезд и отправлено обратным рейсом.

"Я с России… я же не знала, что нельзя в этот е*аный Крым", - говорила она пограничникам.

Напомним, ранее в аэропорту Запорожья группе актеров из России было отказано во въезде в Украину.

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