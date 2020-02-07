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"Стать на одно колено": в УПЦ назвали условия визита патриарха Кирилла в Украину

7 февраля 2020, 12:38

В ПЦУ считают, что патриарх Кирилл должен извиниться за убийства и агрессию РФ.

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл / ЕРА / UPG

В Православной церкви Украины рассказали, что глава Российской православной церкви патриарх Кирилл посетить Украины. По словам заместителя главы Управления по внешним связям ПЦУ, архиепископа Евстратия Зори, руководитель РПЦ имеет статус российского чиновника, поэтому не сможет пересечь границу.

"Пока между Россией и Украиной нет мира, пока Россия ведет войну, он сюда не может приехать. Не просто потому, что он такой религиозный лидер, такую ​​позицию занимает, а он – чиновник российского правительства, охраняемый Федеральной службой безопасности Российской Федерации. И представить себе, чтобы ФСБ РФ приехала сюда и соответственно со всеми этими протоколами, как они это делают всегда во время визитов за рубежом, обеспечила (охрану Кирилла, - ред)..."– рассказал представитель ПЦУ в интервью Соне Кошкиной.

При этом он напомнил о визитах представителей РПЦ во времена президентства Виктора Януковича.

"Я очень хорошо помню, как его сопровождал автобус с автоматчиками. Микроавтобус выезжал из Лавры. Я жил напротив Лавры и из окон видел, когда выезжал кортеж и микроавтобус с открытыми дверями, где сидели вооруженные люди", - вспоминает Зоря.

Также он указал, что Кирилл должен раскаяться за преступления и убийства Российской Федерации.

"Пока не будет готов Московский патриарх приехать сюда со словами "прощаем и просим прощения", пока он не будет готов прийти к стене возле Михайловского и стать хотя бы на одно колено перед погибшими, как это в свое время сделал Вилли Брандт в Варшаве как канцлер Германии, когда впервые приехал как глава государства после окончания Второй мировой войны, Московскому патриарху здесь будет нечего делать", - отметил священнослужитель.

Помимо этого, он указал, что РПЦ должна признать ПЦУ как поместную православную церковь.

Как ранее сообщал Главред, музыкант Сергей Шнуров написал стих для патриарха Кирила, в котором парой слов описал всю важность предложения РПЦ и лично патриарха Кирилла по изменению конституции России.

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