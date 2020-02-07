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В Херсонской области вспыхнула автозаправка - фото

7 февраля 2020, 21:59

В Херсонской области вспыхнула одна из заправок. Пожар не удавалось потушить на протяжении нескольких часов. Жертв нет.

Пожар на АЗС в Херсонской области спасатели тушили два часа / фото ГСЧС

В Херсонской области на одной из автозаправочных станций произошел масштабный пожар, который пытались потушить на протяжении нескольких часов.

По информации пресс-службы ГСЧС, приблизительно в 18.00 пятницы, 7 февраля, возле Берислава, грузовик въехал в модуль газовой заправки. В результате мощного столкновения произошел пожар и была повреждена цистерна с автогазом. Как информируют спасатели, предварительно водитель грузового авто не справился с управлением. 

Из-за присутствия легковоспламеняющихся материалов, спасателям удалось локализовать пожар на площади 50 квадратных метров только через два часа после возгорания, в 20.05. К тушению привлечено 15 человек личного состава и 4 единиц техники.

В результате пожара на АЗС никто не пострадал / фото РБК

По данным спасательной службы, возгорание грузового автомобиля и цистерны с газом на АЗС вблизи города Берислав было ликвидировано только в 20:50.

Ранее Главред писал, что посреди бела дня в Святошинском районе на ул. Качалова в вагонном депо произошел пожар в вагоне электрички. Спасатели узнали о пожаре в электричке в 13:24, а ликвидировали возгорание в 13:56, сообщили в Главном управлении ГСЧС в столице. По данным ведомства, на месте чрезвычайного происшествия пожарные выяснили, что огонь вспыхнул в туалете промежуточного вагона и распространился на тамбур. Причина пожара пока неизвестна - ее выясняют.

Также напомним, недавно в Одессе загорелся пятиэтажный жилой дом, в результате ЧП погибли три человека. Трагедия произошла в Суворовском районе города, около 04:23 загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Спасателям, которые прибыли на место инцидента, удалось ликвидировать пожар в 04:52 утра. Причина возгорания на данный момент устанавливается.

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