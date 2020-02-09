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Марихуана и грибок на стенах: экс-заключенный рассказал об "ужасах" Лукьяновского СИЗО

9 февраля 2020, 19:41

Экс--заключенный заявил, что в Лукьяновское СИЗО марихуана попадает только с согласия руководства.

Лукьяновское СИЗО
Бывший заключенный рассказал об условиях Лукьяновское СИЗО / facebook.com/kievcmru

Бывший заключенный Лукъяновского СИЗО города Киева рассказал подробности заключения.

Так, по его информации изданию "Страна", общее состояние камер ужасное, но "блатных" поселяют в в камеры VIP, при этом предоставляя широкий спектр незаконных услуг за деньги.

 "Существует система поборов, о которой все знают. Чтобы перевестись в "нормальную" камеру, в которой нет грибка на стенах и есть минимальный ремонт, нужно заплатить 500 грн. Но тебя переведут на одну-две недели при условии, что заключенные, которые окажутся по соседству, – не против", – рассказал экс-заключенный.

Также мужчина отметил, чтобы пребывать и далее в этой камере, нужно еженедельно или ежемесячно платить от 2 тысяч гривен до 30 тысяч гривен в месяц.

Заключенный добавил, что в обычных камерах стены покрыты грибком, освещение тусклое, нет вентиляции, при том что внутри курят. 

"Из-за этого в камерах очень плохой затхлый воздух. Если хочешь сделать ремонт, делаешь сам", – заявил бывший постоялец Лукьяновки.

"Я видел камеры, в которых стояло три холодильника, три плазменных телевизора, стиральная машинка, кофейный аппарат, стол для тенниса, отдельный стол для игры в покер. Все эти блага цивилизации не попадают сюда без санкции администрации. Улучшенные VIP камеры сдают в аренду за деньги", – сказал собеседник.

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Также он подтвердил факт наличия в СИЗО наркотиков. Спичечный коробок травы, к примеру, обойдется заключенным в 200-300 гривен. Марихуана на территорию СИЗО попадает только с согласия администрации. Если это большая партия, ее заносят через проходную сотрудники СИЗО, если небольшая – можно перекинуть через забор, но это также происходит по одобрению руководства СИЗО.

В некоторых "блатных" камерах установлен звонок. Позвонив в него, можно вызывает дежурного офицера по корпусу.

Ранее Главред писал, что экс-узник Кремля Карпюк оценил "ужасы" украинских СИЗО.

"Мне пришлось пройти через много заведений несвободы на территории РФ, и, придя в Киевское СИЗО, я с болью для себя увидел, что уровень содержания, уровень порядка в российских СИЗО намного выше, чем у нас, в Украине... Я себе представляю, что если в таких ужасных условиях находится столичное СИЗО, то что же происходит в областях", - подчеркнул Карпюк на пресс-конференции в Киеве.

В качестве примера он привел состояние одного из корпусов Лукьяновского СИЗО, который называется Утка.

О нарушении прав задержанных в Лукьяновском СИЗО также рассказал бывший политзаключенный, член правления ОО Украинский центр предотвращения пыток Алексей Сизонович.

"Это содержание заключенных в камерах, требующих капитального ремонта. На площади, где могут проживать 5-6 человек, проживает вдвое больше людей. Нет вентиляции, которая бы способствовала притоку воздуха, чтобы люди могли дышать свежим воздухом. Нет возможности сменить белье, то есть белье на складах, но она не выдается осужденным, а держится на складах. Киевское СИЗО находится в очень плачевном состоянии, там удерживать людей не представляется возможным", - добавил он.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил о планах по массовому сокращению тюрем и увольнению персонала

новости Киева заключение наркотики Лукьяновское СИЗО
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