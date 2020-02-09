Семьи погибших на Майдане обратились к Зеленскому из-за "реванша диктатуры"

Семьи погибших на Майдане говорят о реванше / zbroya.info

Близкие погибших во время протестов на Майдане в 2014 году украинцев обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку обеспокоены "реваншем диктатуры", который для них в последнее время все более очевиден.

"Представители бывшего Беркута и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону майдановцев. Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой о "перевороте", о "гражданской войне"; попирается украинский язык, культура, история", - сказано в группе общественной организации Семьи Небесной сотни в Facebook.

Авторы письма также выразили недовольство тем, что их предыдущее обращение о проведении встречи руководства страны с родными Небесной сотни осталось без внимания. Семьи требуют увольнения первого заместителя главы Госбюро расследований Александра Бабикова, а также проверки законности полномочий директора ГБР Ирины Венедиктовой. Они утверждают, что сейчас обесцениваются достижения активистов Майдана, оскверняется их память и сводятся на "нет" усилия всех, кто отстаивал европейские ценности.

Напомним, выдача бывших беркутовцев, причастных к расстрелу протестующих на Майдане, как и харьковских террористов, были ключевыми условиями Москвы для осуществеления обмена удерживаемыми лицами, заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группы Валерия Лутковская

Как ранее сообщал Главред, двое бывших сотрудников спецподразделения Беркут Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев.