В Киеве внезапно рухнула часть фасада ТРЦ

Стекло рухнуло на тротуар / Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве огромная стеклянная панель с фасада ТРЦ рухнула на тротуар, где, по счастливой случайности, в этот момент не было пешеходов.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, инцидент произошел 10 февраля на бульваре Перова, 36, где расположен ТРЦ Квадрат NEO.

Уточняется, что стекло рухнуло из-за шквального ветра. Панель сорвало со второго этажа в момент сильного порыва ветра. Осколки засыпали тротуар. К счастью, никто не пострадал.

Между тем, в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА сообщили, что ветер не является причиной чрезвычайного происшествия.

"В помещении торгового центра ведутся ремонтные работы и во время их выполнения стеклянная панель упала со второго этажа на тротуар. Во время падения никто из прохожих не пострадал, травмированных и пострадавших нет. Падение не связано с порывами. Я думаю, что ЧП произошло из-за качества выполненных работ. Стекло было плохо закреплено и со временем упало", – рассказал начальник управления Роман Ткачук.