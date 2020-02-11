Отставка Богдана: чем запомнился экс-глава Офиса президента и почему он ушел

Андрей Богдан официально ушел в отставку/ УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан официально уволен с должности. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Вместо него руководить Офисом президента теперь будет экс-советник Зеленского Андрей Ермак.

Главред вспомнил, чем запомнился Андрей Богдан на своем посту.

Вольный нрав Богдана

Андрей Богдан был назначен главой тогда еще Администрации президента 21 мая 2019 года. До этого Богдан был помощником Зеленского по юридическим вопросам во время президентской гонки.

Но не успел Зеленский подписать указ о назначении Богдана на должность, почти сразу после этого разгорелся первый скандал. Все дело в том, что Богдан попадал под закон Об очищении власти, поскольку занимал различные должности в правительстве Николая Азарова. Потому, как считали в Минюсте, он не мог быть назначен на эту должность. как позже объяснял сам глава ОП, его назначение не нарушает ни единого закона. "Я защищал интересы государства и коррупционеры, которым я не дал разворовывать государственный бюджет, стали авторами закона о люстрации и специально внесли меня в этот список. Юридически имею право занимать эту должность, потому что после закона о люстрации должность главы Администрации президента была выведена из государственной службы и указанная в законе о государственной службе как патронатная служба", - сообщал Богдан.

Читайте такжеЧеловек без хвоста: почему Богдана заменили на ЕрмакаОтставку Богдана из-за так называемого закона о люстрации пытались спровоцировать несколько раз – дело дошло даже до Верховного суда, но результата, который устроил бы критиков главы ОП, так и не случилось, так как Верховный суд отказался открывать производство по делу о законности назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

Примечательно, что на второй день после назначения в одном из телеэфиров Богдан сделал первое контраверсийное заявление. В частности, по его мнению, вопрос мирных соглашений с Россией должен рассматриваться на референдуме и решение по ним должны принимать не только политики. Подобное заявление вызвало много критики, так как оппоненты Зеленского посчитали его капитуляцией перед РФ. В конечном итоге, после этого уже лично Зеленскому пришлось отдуваться за главу офиса.

Но уже спустя месяц Богдан снова отличился заявлением. На этот раз – о предоставлении русскому языку статуса официального на территории Донецкой и Луганской областей. Тут подчищать хвосты пришлось тогдашнему представителю президента в Верховной Раде, а ныне вице-спикеру парламента Руслану Стефанчуку, которому пришлось объяснять, что это заявление не совпадает с мнением президента.

После двух месяцев работы в Офисе президента, сеть впервые сотрясла новость о возможной отставке Богдана. Тогда стало известно, что Богдан якобы написал заявление об отставке "по собственному желанию". Но отставка не состоялась. Как объяснял сам Зеленский, такое же заявление на увольнение, которое написал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, написали "все в его команде".

"Все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. И если общество будет чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с задачами, возложенными на него, в любой момент этот человек уйдет в отставку. Тем более, что заявление уже есть", - отметил Владимир Зеленский.

Вместе с тем, именно Богдан, по словам экс-главы СНБО Александра Данилюка стал причиной его отставки, а также стал участником драки с главой СБУ Иваном Бакановым.

Курьезы

Вместе с тем, глава Офиса президента, будучи при должности, неоднократно становился виновником всевозможных курьезов. Так, Богдан прямо в зале парламента рассмешил Зеленского пародией на пятого президента Петра Порошенко, когда тот выступал за трибуной.

Богдан все время шептал Зеленскому что-то на ухо

Но самый запоминающийся курьез Богдана связан с тем, что он частенько шептал что-то на ухо Зеленскому. Случайный снимок, на котором Богдан словно прильнул к уху Зеленского, мгновенно разлетелся в сети, сподвигнув украинцев на "народное творчество". Сам Богдан после этого случая объяснял, что чаще всего шепчет на ухо украинскому лидеру советы и идеи, которые у него возникают.

Светский лев Андрей Богдан

Помимо выполнения своих должностных обязанностей, Андрей Богдан отличился и любовью к светской жизни. Так, в день Конституции Богдана заметили на концерте российского исполнителя Артура Пирожкова в одном из киевских ночных клубов в компании его бывшей девушки, светской львицы Анастасии Сличной.

Схожая история произошла и в День независимости. По данным журналистов, в этот день Богдан был замечен на свадьбе своего друга на юге Франции вместо того, чтобы вместе с президентом участвовать в официальных мероприятиях. Однако, официально Богдан был в пятидневном отпуске за свой счет.

Читайте такжеОтставка Богдана пока похожа на анекдотТем не менее, Богдан неоднократно сопровождал Зеленского в различных поездках. Так, они вместе отдыхали на пляже в Одессе, ели шаурму на Одесской трассе, в Днепре пили пиво вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым и заключали с ним пари о постройке моста через Днепр в обмен на отставку.

Почему Ермак и куда уходит Андрей Богдан

Политологи в один голос прогнозировали, что на посту ОПУ Богдана сменит именно помощник президента Андрей Ермак, ведь "лавочка запасных" у президента слишком короткая.

"Были возможны и другие кандидатуры, - например, глава СБУ Баканов. Но, насколько я слышал, Баканову нравится в СБУ, да и сам Зеленский хочет сохранять через него контроль над спецслужбой. Также ходили слухи, что на место Богдана рассматривался Шефир, но он сам не захотел. Поэтому выбор пал на Ермака", - заявил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, несмотря на то, что Зеленский ценит работу Богдана, его характер не дает ему наладить работу с представителями ЗеКоманды.

В свою очередь, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что вскоре Богдан займет другую должность. "Скорее всего, это будет смещение по горизонтали, поскольку нет ситуации, при которой полностью побиты горшки и он уйдёт, громко хлопнув дверью", - говорит Золотарев.