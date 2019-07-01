"Личная позиция": у Зеленского отреагировали на слова Богдана о русском языке на Донбассе

Стефанчук назвал заявление Богдана о русском языке личной точкой зрения / Фото: УНИАН

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук, который занимает вторую позицию в списке партии Слуга народа, назвал личным мнением слова руководителя Офиса президента Андрея Богдана о русском языке как региональном для Донецкой и Луганской областей.

"Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", - сказал Стефанчук в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Ранее глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан публично предложил предоставить статус регионального для русского языка на Донбассе.

В Госдуме РФ немедленно откликнулись на его слова, заявив о том, что русский язык в Украине должен быть государственным наравне с украинским.

Затем спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил о том, что не даст возвратить в Украину региональные языки и вернуться к временам "закона Колесниченко-Кивалова".