Украинцам резко привалило счастья – исследование пояснило, как так

Индекс счастья в Украине резко вырос – почему / Фото Reuters

Индекс счастья в Украине рванул вверх, достигнув отметки в 33% в прошлом году.

Для сравнения: в 2017 году этот показатель был всего 8%, приводит данные Киевский международный институт социологии.

Индекс счастья – это разница между процентом живущих в стране людей, что считают себя счастливыми, и тех, кто считает себя несчастным.

В конце 2019 из более чем двух тысяч украинцев:

51% – назвали себя счастливыми;

30% – идентифицировали свой уровень счастья как средний;

18% – пожаловались на проблемы в личной жизни;

1% – от ответа воздержались.

Примечательно, что мировой показатель счастья обвалился в 2014 году до 64%, а последние два года и вовсе замер на отметке в 48%. Более половины респондентов стран, в которых проводилось исследование (59%), назвали себя счастливыми, а несчастными – 11%. Еще 28% опрошенных дали нейтральный ответ. Тройку лидеров по индексу счастья возглавили Колумбия, Индонезия и Эквадор.

Читайте такжеЧто приносит людям больше счастья, чем деньги: результаты исследованияНа этом фоне, несмотря на личный показатель ниже мирового, Украина явно демонстрирует прогресс. Однако по-прежнему входит в десятку самых несчастливых государств – между Россией и Болгарией и на одной ступени с Великобританией.

"На уровень счастья и на уровень удовлетворенности жизни влияет не только уровень обеспеченности, но и уровень требований к жизни… Если последний низок, то люди могут быть счастливы и при низком уровне обеспеченности… Поэтому в некоторых бедных странах уровень счастья может быть более высоким, чем в некоторых богатых странах", – пояснил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

Напомним, как отмечается в докладе World Happiness Report 2019, Украина в рейтинге самых счастливых стран мира заняла 133-е место, расположившись между африканскими странами Чад и Эфиопия.