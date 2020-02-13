Как в Крыму: журналист рассказал, будет ли присоединение ОРДЛО к России

Россия выдаст свои паспорта большинству жителей ОРДЛО / Фото: УНИАН

В ближайшее время Кремль будет действовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей точно так же, как и в Крыму – большинству жителей ОРДЛО выдадут российские паспорта. Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов, который ранее рассказал, зачем Путину война на Донбассе.

При этом Россия опасается вести с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" такую деятельность, которая может повлечь за собой проблемы на международном уровне. Дело в том, что в Кремля не хотят "нарваться" на еще большие санкции.

"Официального присоединения ОРДЛО к России точно не будет. Хотя де-факто оно уже произошло. Открытая граница, российский рубль. Вот, теперь дело за паспортами", - сказал Бутусов в интервью Фактам.

По его словам, уже более 50 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта. Однако точной информации по этому поводу нет.

"Цель Кремля и Путина - интегрировать Донбасс в состав России, а не завоевать его. И они это сделают", - считает Бутусов.

При этом он не видит большой опасности в российской паспортизации украинцев Донбасса. По его мнению, катастрофа в том, что Украина пока никак не борется с российским влиянием в этом регионе.

Напомним, ранее в МВД РФ заявили, что в 2019 году 227 тысяч жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" получили гражданство России.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву нужно что-то противопоставить массовой раздаче российских паспортов на оккупированном Донбассе. По его словам, Украина обязана бороться за своих граждан. В частности, украинским чиновникам нужно разработать специальную программу, которая бы обеспечивала молодежь Донбасса документами, подтверждающими гражданство Украины. Как полагает Зеленский, такая и другие похожие меры позволят мотивировать молодежь получать высшее образование украинского образца и жить на контролируемой Киевом территории.