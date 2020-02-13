Зачем Путину война на Донбассе: названа неожиданная причина

России нужна рабсила / Фото prm.ua

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет восстановить контроль над экономическим пространством в рамках бывшего СССР и сохранить влияние на рынок рабочей силы. Это есть одна из причин войны на Донбассе, которую развязал Кремль. Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в РФ происходит массовая миграция населения, а России нужна рабочая сила, ведь главным фактором развития экономики России была трудовая миграция из постсоветских стран.

"Для того чтобы обеспечить себе экономическое развитие, им необходимо пополнить эту самую рабсилу за счет привлечения людей из-за рубежа", - сказал Бутусов в интервью Фактам.

В то же время в Украине основная миграция рабочей силы направлена в Европу.

"Идет война, и в этих условиях все меньше наших соотечественников хотят поехать на заработки в РФ. А тут еще и безвизовый режим со странами Евросоюза. Наши сограждане теперь едут в Европу, и это очень большая проблема для российской экономики. Путин в этих условиях делает все для того, чтобы восстановить выкачку человеческого ресурса из Украины. Да и не только из Украины. Это относится и к трудовой миграции из других стран бывшего СССР", - считает журналист.

Напомним, в декабре 2019 года министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал ужасающие данные количества мигрантов из Украины. Оказалось, что за девять лет из страны выехали 4 миллиона граждан. При этом миграция носит ярко-выраженный циклический характер. Постоянный тренд миграция Украина – вверх.

Кроме того, стало известно, что украинцы оказались на третьем месте среди мигрантов, которые перебрались в США в 2019 году. В то же время еще три года назад доля украинцев среди беженцев была равна всего 3%.

Как сообщал Главред, известный украинский ученый-демограф Элла Либанова заявила, что заставить украинских мигрантов вернуться домой невозможно. Причина в том, что уж слишком отличается уровень и качество жизни в Украине и в тех странах, куда украинцы эмигрируют.