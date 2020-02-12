Борьба за умы: Зеленский поручил открыть программу по привлечению молодежи ОРДЛО

Владимир Зеленский / УНИАН

Поскольку россияне активнейшим образом раздают своих паспорта во временно оккупированных районах Донбасса, официальный Киев обязан бороться за своих граждан - особенно молодых.

Именно такой тезис сформулировал президент Украины Владимир Зеленский во время очередного рабочего совещания. Глава государства заявил о том, что в контексте массовой выдачи российских паспортов на временно неподконтрольной Киеву территории Украина обязана бороться за своих граждан.

В частности, украинским чиновникам нужно разработать специальную программу, которая бы обеспечивала молодежь Донбасса документами, подтверждающими гражданство Украины. Как полагает Зеленский, такая и другие похожие меры позволят мотивировать молодежь получать высшее образование украинского образца и жить на контролируемой Киевом территории.

Напомним, ранее, в апреле 2019-го, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители временно оккупированных районов Донбасса могут по упрощенной процедуре получить российское гражданство. Согласно позднее озвученной МВД РФ статистике, по данным на декабрь 2019-го, паспорта РФ получили более 120 тысяч жителей временно неподконтрольных Киеву территорий.