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"Профан врет": в Сети оценили новую мантру Гончарука о снижении цен в платежках

14 февраля 2020, 16:34

Пользователи подчеркнули, что суммы в платежках за январь оказались выше предыдущих месяцев.

Гончарук
Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему граждане получили две платежки за тепло в январе.

По его словам, этой зимой снижена сумма в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Но за январь люди получили две платежки - за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года", - говорится в обращении премьер-министра, опубликованном в Facebook.

Читайте также"Золотая" коммуналка: эксперты объяснили, откуда в платежках заоблачные цифрыОн пояснил, что ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), их разделили. Потому что компании, которые поставляют и транспортируют газ, - разные, следовательно, и платежки две.

"Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не было монополии и появился цивилизованный рынок энергоносителей, потому что поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле. А каждый человек сможет сам выбирать лучшие условия", - подчеркнул Гончарук.

Премьер-министр добавил, что правительство продолжает работать над тем, чтобы платежка для украинских семей и в дальнейшем была меньше.

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"В этом сезоне общая сумма за этот отопительный сезон уже меньше до 30%, чем в 2019 году", - резюмировал Гончарук.

В то же время пользователи в Facebook скептически оценили заявление Гончарука о снижении сумм в коммунальных платежках:

"Не знаю, шановні,що ви там знижували, але в порівнянні з груднем 2019, за січень я отримав платіжку, за опалення, в чотири рази вищу", "Да вже четвертий або п'ятий пост вам кажуть, що не було ніякого зниження ціни в платіжках! Ви читаєте чи як? Вам тут і платіжки викладали вже для порівняння, все одно в вас -30% виходить якось. А. Ви ж за квартиру не платите, то й не бачите в себе. Так хоть подивіться, що люди тут постять", "Алексей вы реально космонавт? Еще раз пишу для тек кто в танке, если сравнить платеж за январь и декабрь, за январь выше", "Черговий сеанс брехні, самозоханого профан- міністра", "На местах цена не уменьшилась, а увеличилась", "На местах стоимость отопления выросла более чем на 60%. При теплой зиме пришли баснословные суммы. Зачем надо было так топить? Даже те дома, кто прикручивал отопление, получили баснословные суммы за тепло. Таких космических сумм за отопление у нас еще не было! Не позорьте президента", "В Харькове за январь сумма увеличилась и значительно. Хватит нам нести чушь, спуститесь с небес", "хватит нас уже кормить обещаниями!! Зачем было повышать эти платежки если зима не очень холодная !! Бездари! Этот уряд нас только кормит обещаниями, а тем временем себе кошельки набивают, когда вы уже понажираетесь , свиньи, считаю Гончаруку нужно в отставку, хватит испытывать наше терпение", "Ну твою мать...врёт и сам верит", "Он просто актёр! Поменяют на другого! Пока мы смотрим цирк где-то кто-то что-то у нас пи...дит", - написали пользователи в комментариях под сообщением Гончарука.

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Напомним, ранее Алексей Гончарук пояснил, почему украинцы в конце января 2020 года получили две платежки.

Алексей Гончарук платежки отопления
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