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"Не в тот самолет попала ракета": реакция Сети на протесты против эвакуированных из Китая

20 февраля 2020, 13:53

В который раз разошлись позиции реальной Украины и Украины "фейсбучной". И радикально.

Лайнер, Борисполь, эвакуация
Лайнер с эвакуированными из Китая в Борисполе / УНИАН

Протесты украинцев против прибытия и размещения их эвакуированных из Китая (из-за коронавируса) сограждан - в диапазоне от молебнов Богородице в стиле "Чашу эту мимо пронеси" на Тернопольщине до драк с полицией на Полтавщине вызвало гневную реакцию соцсетей.

"В Полтавской области идут протесты против размещения граждан Украины, которых эвакуировали из Китая. Вы че вообще в край там еб@н₽л&сь? Мы единая нация - говорили они", - гневно написал Тадеуш Муратов.

"О богоизбранности и богоизбранных. Во Львове очень переживали, что Господь накажет патриотов, но Господь развернул самолет на Харьков. Следует ли из этого, что Львов богоизбранный город, а Харьков проклятый? Кстати, реакция долбо*бов в Санжарах показывает, что единственное, что сегодня объединяет по-настоящему Украину - это суеверия, долбо*бизм и маразм. В Швеции эвакуированных из Китая отпускают домой под добровольный двухнедельных карантин. Под честное слово. Это и есть разница между страной с гражданами и леммингами, поехавших крышей после просмотров "Битв экстрансенсов"", -  матерно оценил ситуацию Юрий Романенко.

"Многое происходящее напоминает какой-то затянувшийся фильм. Жду хотя бы паузу на рекламу", - съехидничал Василий Горбаль.

 "Вот теперь мне скажите, наху* так эвакуировать живых людей, чтобы потом было стыдно им же в глаза смотреть! Это просто стыдобища!", - вознегодовал Александр Савченко.

"Помнится, гости из ближнего и дальнего зарубежья просили разъяснить семантику слова ЛАГIДНI. Теперь сама жизнь подсказывает ответ: ну, это те, которые у нас лагiдно встречают земляков, вернувшихся из Китая, короче, ЗООТЕЧЕСТВЕННИКИ", - печально скаламбурил Олег Губарь.

"Здесь весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводник, пилоты и медики - все добровольцы, полетели забирать своих. Потому что Украина своих не кидает. Позорище. Все в норме, к слову",  -  со злостью поделился новостями с борта лайнера с эвакуированными Александр Махов.

"А происходит все это в годовщину Майдана – как раз сегодня по случаю на улицах вывешены флаги. Ровно шесть лет назад украинцы ставили на дорогах блокпосты и убивали друг друга во имя идей - за и против Януковича. Сейчас и Януковича нет, а блокпосты снова ставят и дерутся с полицией. Оказалось, что страну может разделить самолет с людьми, прибывшими из Китая, и люди эти украинцы, наши с вами соотечественники. Только все еще хуже, чем шесть лет назад – в воздухе отчетливо запахло не 1918 годом, а Средневековьем с его кострами, - напомнил об идеалах Революции Достоинства  Максим Войтенко.

Мне представляется, что весь этот средневековый ужас вокруг эвакуированных из Китая очевидно доказывает, что никакой "революции достоинства" не было и в помине. Роста политической грамотности и правового. самосознания не произошло и не могло произойти. Ведь на своем пике Майдан из гражданского протеста был усилиями с обеих сторон переведен в режим бунта одной части страны против другой. Были, конечно, какие-то рефлексии столичной интеллигенции, но для приехавших из провинции это и тогда было таким же проявлением особенностей национального характера, как и сейчас.Собраться на протест в том виде, как это показано в "Огнем и мечом" Сенкевича или "Черной раде" Кулиша - это запросто. Но это ничего не имеет общего с гражданским правосознанием - чисто архаичная привычка защищать свою общину и ее интересы в самом узком их понимании. В этом смысле Украина уже не существует как единое целое. Если, не дай Бог, эпидемия начнется в одной из областей, все остальные от нее отгородятся и без всякого внешнего вмешательства", -  дал весьма печальный прогноз будущего Украины в связи во всем вышеуказанным Олег Волошин.


"Можно публично объявить: "Все люди с вирусом, вывезенные из Китая, тайно направлены в Луганск и Донецк".Мне кажется, там начнется дичайшая паника и массовое бегство. Не зря же они давно сами себя накручивают историями о тайных лабораториях ЦРУ и зубастых инопланетных микроорганизмах, специально натренированных на шахтеров и трактористов.Сказать: "Да, вы были правы. И теперь вам п*здец".И закрыть границу. Прикиньте, что там тут же начнется?UPD Так и войну можно выиграть", - написал Иван Яковина.

"Владимир Зеленский зря забросил свою идею о референдуме. Сейчас жители Полтавской области смогли бы проголосовать и решить судьбы эвакуированных из Уханя. Сжечь их живьем, утопить в хлорке или собрать силы самообороны и вытеснить автобусы силой в соседнюю область, предоставив ей право сделать этот выбор", - сделал выпад в адрес президента Вячеслав Чечило.  

Але справжні "вершини" гуманізму продемонструвала волонтер Марина Лобок. Спершу вона написала пост "Не в той літак влучила ракета". І лише через 15 годин, після виниклого скандалу виправила його таким чином:  "Не в той літак влучила ракета. Було б у літак кремлівського х*йла!Московіти хутко зникніть".

Напомним, ранее бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка устроил в Сети панику -  из-за того, что якобы именно в этот регионы прибывает самолет с эвакуированными из-за эпидемии коронавируса из Китая украинцами.  Причем это должен был быть  коварный план нынешней власти и личная месть президента Украины Владимира Зеленского - за то, что Львовщина поддержала на выборах его противника Петра Порошенко.

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