Министр культуры заявил, что Битва экстрасенсов помогала раскрывать уголовные дела

Владимир Бородянский / УНИАН

Популярное в Украине реалити-шоу Битва Экстрасенсов помогало расследовать уголовные дела.

Именно такую информацию в интервью порталу Громадське озвучил глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

"Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем. Я вообще слабо верующий человек (в экстрасенсов – Главред), но это случаи, которые были", - заявил он.

Суть ситуации в том, что именно Бородянский был генеральным продюсером канала СТБ, на котором с большими рейтингами шла в эфире Битва экстрасенсов.

При этом чиновник, что в контрактах участников данного проекта четко указывалось - они не имеют право использовать свое участие в проекте и упоминание о нем для дальнейшего продвижения т.д.

"Я думаю, что большой спрос у людей часто был вызван неудовлетворенностью людей в справедливости. И экстрасенсы были последней возможностью привлечь внимание и решить серьезное дело. Если вы посмотрите суть проекта – каждая серия решала какую-то человеческую проблему" - подытожил он.

Напомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский в крайне жесткой форме проехался по Владимиру Бородянскому, назвав того "полным и некомпетентным де**мом".