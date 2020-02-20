"Готовы сжечь": Комаровский "заткнул рот" протестующим из-за украинцев из Уханя

Евгений Комаровский / УНИАН

Известный украинский доктор Евгений Комаровский раскритиковал протестующих против эвакуированных украинцев из Уханя. При этом он призвал прекратить панику.

"Не прививать детей – не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся. Ремни безопасности – для слабаков. Суррогатный алкоголь – наше все. Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают. Валидол – от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся", - заявил Комаровский.

Кроме того, он упрекнул украинцев в готовности "сжечь" абсолютно здоровых соотечественников под крики о том, что Украина едина.

"Т.е. когда из 40 миллионов заболевает корью 150 тысяч, мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках – это мы не боимся…", - возмутился доктор.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский возмущен реакцией украинцев на эвакуированных из Уханя граждан.