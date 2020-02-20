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"У людей нет гарантий": политолог шокировал причиной протестов в Новых Санжарах

20 февраля 2020, 23:11

По мнению политолога, нынешняя власть должна находится в Новых Санжарах вместе с украинцами, эвакуированными из Китая, а не "прятаться в Киеве".

Протесты, новые Санжары
Политолог пояснил причины протестов в Новых Санжарах / kolo.news

Политолог Дмитрий Корнейчук объяснил, почему украинцы так негативно восприняли тот факт, что эвакуированных из Китая украинцев разместили в медцентре Новых Санжар.

Он считает, что люди не верят заявлениям власти о том, что у наших сограждан, которые сегодня вернулись на родину, нет коронавируса.

"Люди не против того, чтобы украинцев забрали и разместили в Полтавской области. Просто люди не верят Зеленскому, Авакову, нашим медикам и чиновникам, что у эвакуированных украинцев нет коронавируса", - отметил Корнейчук.

Также он заявил, что "украинцы не ненавидят украинцев", а просто у них нет ни капли доверия к медицине и политикам.

"Тут не проблема в том, что украинцы ненавидят украинцев. А в том, что люди тотально не верят власти и нашей медицине. Проблема в том, что у людей нет гарантий, что действительно нет заражения", - заявил политолог.

Также в итоге Дмитрий Корнейчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому и другим топ-чиновникам с просьбой приехать в Новые Сонжары и пребывать вместе с людьми, которых эвакуировали из Китая.

"А знаете, что бы реально сняло напряжение? Если бы Зеленский и топ-чиновники лично приехали и встретили наш самолёт. И сопроводили эвакуированных в медцентр. Вот тогда бы местные жители поверили: все чисто. Но Зеленский трусливо прячется в Киеве. И через ФБ читаем морали народу. Вот где цинизм...", - подытожил он.

Протесты в Новых Санжарах

Как писал Главред, в четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области состоялась акция протеста и стычки недовольных людей с полицией. Митингующие перекрыли дорогу к санаторию, пытаясь преградить путь туда украинцам, которых сегодня эвакуировали из Китая.

Также сообщалось, что  эвакуированная спецрейсом из Уханя украинка Ольга Новик показала, как соотечественники в Новых Санжарах забросали камнями их автобус, оставив в стеклах внушительные пробоины.

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", - с горькой иронией написала девушка в своих сторис в Instagram.

эвакуация Владимир Зеленский Дмитрий Корнейчук
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