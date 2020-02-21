"Пошел и снялся": Арахамия поделился подробностями участия в популярном шоу

Даивд Арахамия прокомментировал свое участие в Битве экстрасенсов / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал информацию СМИ о том, что он снимался в популярном шоу "Битва экстрасенсов".

Как заявил нардеп в эфире телеканала ZIK, он решил сняться в передаче для того чтобы проверить, много ли украинцев ее смотрит, в том числе и его друзей. Арахамия сообщил, что держал от всех в секрете свое участие в шоу.

"Это же открытая информация, был сюжет где-то 1,5 – 2 года назад. Что меня привлекло? И ничего, любопытство. Ну, как: люди позвонили, сказали, что хотим вас пригласить в качестве гостя к этой передаче. Я никогда эту передачу не смотрел, но мне захотелось проверить, сколько людей ее на самом деле смотрят, потому что они заявили, что это второе по популярности шоу", – сказал Арахамия.

Политики также сообщил, что снялся в Битве экстрасенсов "в качестве гостя" и его знакомые его узнали.

"Пошел и снялся там в качестве гостя. А потом где-то несколько сотен моих друзей, которые никогда не признали бы, что это смотрят, говорили, что меня видели в "Битве экстрасенсов". То есть чисто для того, чтобы проверить, что они это на самом деле смотрят, я туда и пошел", - поделился Арахамия.

Ранее Главред писал, что Арахамия стал звездой популярной в Украине телепередачи. Так, политика заметили в одном из выпусков программы Битва Экстрасенсов на телеканале СТБ. Соответствующее видео опубликовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе. Согласно правилам испытания, девушке надо было найти миллионера среди нескольких мужчин в зале. Экстрасенс выбрала Арахамию, но его представили, как Девида Брауна.

Также напомним, министр культуры заявил, что Битва экстрасенсов помогала раскрывать уголовные дела.

"Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем. Я вообще слабо верующий человек (в экстрасенсов – Главред), но это случаи, которые были", - заявил Бородянский.