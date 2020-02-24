"Расстрел на месте": экс-министр обороны оценил поставки бракованной техники на передовую

ВСУ получили от США комплексы Джавелин / wikimedia.org

Получение Вооруженными силами Украины американских противотанковых ракетных комплексов Джавелин является позитивным моментом, заявил бывший министр обороны Александр Кузьмук.

"Джавелин – хорошее, эффективное противотанковое оружие. Но Джавелины не решают всех наших проблем. Это хорошее тактическое оружие, которое будет эффективно действовать в качестве противотанкового резерва или встречных боях", - подчеркнул он в интервью на телеканале 112 Украина.

Вместе с тем он убежден, что стратегию и успех войны комплексы Джавелин не смогут решить.

"Они (Джавелины, - ред.) усиливают нас в отдельных эпизодах", - пояснил он.

При этом экс-министр обороны обратил внимание, что на войне на Донбассе положительно себя проявили некоторые украинские военные разработки.

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К слову, в ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закон, предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения.

В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе.

В то же время Кузьмук прокомментировал ситуацию вокруг использования 120-мм минометов Молот, в ходе эксплуатации которых происходили разрывы миномета с летальным исходом среди военнослужащих.

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"Если разработкой занимаются не специалисты, а делается ради пиара… Миномет можно из канализационной трубы сделать за полчаса, но закончится тем же. Вот так и Молот, так и БРТ-ы, которые раскалывались на мине", - рассказал экс-министр обороны.

Он также оценил ситуацию с поставками некачественных и бракованных запчастей для ремонта военной техники.

Читайте такжеЭксперт объяснил, как Джавелины повлияли на войну на Донбассе"Я с 2014 года выезжал в АТО на передовой осматривал тяжелую технику, которая приходит после ремонта: танки БТР-ы, самоходки. И ломается автомобильная техника. Так она ремонтировалась этими ржавыми запчастями, я уже не говорю, сколько денег наваривали. Преступление, за которое просто расстреливать надо. Я тогда спросил, где военный трибунал? Сразу там же… Когда техника склепана из запчастей бывших в употреблении, в которую сядут 3-4 бойца и не дойдет до рубежа выполнения задачи и будет спалена", - добавил Кузьмук.

Напомним, в 2018 году в Ровенской области на военных учениях взорвался миномет Молот, погибли трое военных, а еще девять человек получили ранения. В Минобороны назвали основной версией трагедии нарушение мер безопасности.