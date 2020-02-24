Тело лежало на кухне: стали известны подробности гибели экс-главы правления Интера Старицкого

Старицкий погиб в доме экс-министра / Фото: Atlantic Group

Обстоятельства гибели бизнесмена Сергея Старицкого, которого нашли застреленным в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, указывают на то, что, скорее всего, это было не самоубийство.

Как сообщает КП в Украине, тело убитого бизнесмена лежало на кухне с пистолетом в руке, а пуля вошла под глаз.

На лице жертвы отсутствуют признаки того, что выстрел был осуществлен в упор. Отсутствуют следы пороховых газов или отпечаток среза ствола на коже. В руке у Старицкого был крепко зажат пистолет, хотя по инерции он должен был после выстрела упасть на пол.

Родственники Старицкого настаивают, что у него не было суицидальных настроений, как и мотива для сведения счетов с жизнью.

"Сергей очень любил жизнь и никогда бы не пошёл на такой грех!", — написал в соцсети двоюродный брат погибшего Юрий Воловик.

При анализе ситуации отпадают версии о самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Известно, что на момент гибели в доме находилось три человека — бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, его супруга и Сергей Старицкий. Во время убийства женщина в комнате отсутствовала. Но, вероятно, там находился Кожара, в крови у которого обнаружили огромное количество алкоголя.

"К нам никто не ходит, только адвокат. Ни полиция, никто. Когда все это произошло, полиция была – и все. После того с ними не разговаривали. Мы находимся дома, в таком шоковом состоянии сейчас", - цитирует ТСН жену экс-министра Марину.

По словам женщины, они с супругом пока не готовы комментировать обстоятельства трагического инцидента. Марина опровергает заявления соседей, которые якобы часто слышали в доме ссоры.

"Мы живем душа в душу. У нас есть охранник – он может все рассказать. Это более, чем смешно. Леонид Александрович такой спокойный человек, это я более эмоциональная. Эмоции – да, но ссоры – Боже упаси", - уверяет Марина.

По словам жены Кожары, полиция собрала все улики и им разрешили пользоваться кухней, где произошло происшествие. О версиях женщина говорить отказалась.

Как ранее сообщалось, гибель 21 февраля предпринимателя Сергея Старицкого в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары в селе Чайки под Киевом расследуется как умышленное убийство.

Напомним, в соцсетях высказался Юрий Воловик, который сообщил, что он брат погибшего Сергея Старицкого, и подчеркнул, что не верит в самоубийство.