Застрелившийся в столице бизнесмен оставил предсмертную записку

Леонид Вульф застрелился и оставил записку / Фото: скриншот

В Киеве около места самоубийства столичного бизнесмена Леонида Вульфа найдена записка, которую предварительно следствие рассматривает, как предсмертное послание мужчины перед суицидом.

Как сообщает пресс-служба полиции, Вульф написал, что самоубийство якобы связано с ограбление квартиры бизнесмена. Известно, что похищено было 200 тысяч долларов.

"Последние два года я очень болел, деньги приберегал на случай смерти. После ограбления мое положение резко ухудшилось, я оказался в больнице. Меня обвиняют, что я собственноручно ограбил свою квартиру и совершил хорошую инсценировку", - указано в тексте записки.

Бизнесмен написал, что в его смерти виновны некие С. Скиба и, вероятно, В. Радкевича.

В постскриптуме самоубийца указал информацию о приобретении пистолета у знакомого ветерана АТО, имя которого он не указал.

/ Фото: пресс-служба полиции

Напомним, в самом центре Киеве в собственной квартире на улице Городецкого обнаружили мертвым бизнесмена из Кривого Рога Леонида Вульфа.

Как ранее сообщалось, 28 ноября прошлого года домушники ограбили квартиру Вульфа. Воры, вероятно, работали по наводке. Домушники вскрыли замки отмычками и проникли в апартаменты на улице Городецкого. Из квартиры они вынесли 200 тысяч долларов.