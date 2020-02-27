С небес на землю: "козак" Гаврилюк после нардепства подался в таксисты

Михаил Гаврилюк / УНИАН

Экс-активист Евромайдана и бывший нардеп VIII созыва (фракция Народный фронт) Михаил Гаврилюк (также известный под псевдонимом "Козак") стал работать в Киеве таксистом.

"Из грязи в князи и из князей... в Таксисты.Как оказалось, Миша Гаврилюк устроился на работу в одну из Киевских служб Такси.Просто фантастический карьерный Взлет)", - написал пользователь Facebook Михаил Шнайдер.

Напомним, ранее, в апреле 2018 года журналист Василий Крутчак обнародовал информацию о том, что Михаил Гаврилюк уже два года ездит на машине, которую ему передали для отправки в зону АТО. Более того, журналист утверждал - чтобы отвести от себя подозрения, Гаврилюк установил на машину темно-зеленые волонтерские номера. Они выдавались тем автомобилям, которые доставлялись из-за границы для передачи в зону войны на Донбассе. Позднее, в январе 2020-го СМИ сообщили о том, что у Михаила Гаврилюка (который к тому времени перестал был нардепом) нашли трехэтажный особняк в селе Нижний Березов Ивано-Франковской (близ Карпатский гор). И это при том, что в декларации Гаврилюка не было указано никаких сбережений, а только полученная заработная плата.