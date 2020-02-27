В Днепре отключили воду из-за аварии – где и когда появится

Отключение воды – Днепр 27 февраля 2020: адреса и когда включат - Новости Днепра / Фото pixabay.com

Отключение воды постигло Днепр 27 февраля 2020: из-за аварии ряд домов остался без водоснабжения.

По данным КП Днепроводоканал, нет воды по спуску Крутогорный, 17 и 17а.

Водоснабжение обещают восстановить в течение дня.

Ранее на Луганщине десятки тысяч абонентов остались без водоснабжения. Без воды тогда сидело всего около 80 тыс. абонентов. При необходимости жителям Лисичанска будет осуществляться подвоз воды.

Также в Лисичанске из-за задолженности уже отключали электроснабжение насосной станции Лисичанскводоканал. Были обесточены водоканалы в Лисичанске, Рубежном и Кременной.