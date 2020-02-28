"Встретимся и поговорим": таксующий казак Гаврилюк ответил хейтерам

Михаил Гаврилюк / Фейсбук М.Гаврилюка

Экс-нардеп Михаил Гаврилюк отреагировал на критические отзывы о том, что после Верховной Рады он стал водителем такси.

В своем Facebook он прокомментировал иронические сообщения в СМИ о своем новом занятии.

"Наблюдаю, как некоторые издания, которые почти месяц назад кричали о трехэтажном доме вора Гаврилюка, сегодня пестрят заголовками "Прижало? Бывший нардеп работает таксистом". Непоследовательно как-то, господа. Предлагаю еще заголовки "Гаврилюку не хватило средств на второй водопад" или "Гаврилюк притворяется бедным, чтобы скрыть свои преступления". Но если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и ни от какой работы не откажусь. Поэтому пока так", - написал бывший нардеп от Народного фронта.

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В то же время Гаврилюк поблагодарил журналистов за внимание к его персоне и предложил заказывать его такси.

"Если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим. Отдельно же интервью давать не буду", - добавил он.

Напомним, ранее пользователь Facebook Михаил Шнайдер опубликовал пост, в котором рассказал - после окончания срока своих депутатских полномочий Михаил Гаврилюк начал работать таксистом в Киеве.