УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Донбассе подбили автомобиль ВСУ: один погиб, четверо ранены

1 марта 2020, 20:08

Военнослужащие осуществляли подвоз продуктов.

Донбасс,бой
Боевики обстреляли украинский автомобиль / УНИАН

Боевики оккупированного Донбасса возле Нижнетеплого применили противотанковый ракетный комплекс и осуществили обстрел автомобиля с украинскими военнослужащими, в результате один солдат погиб, а четверо получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, пророссийские наемники открыли огонь, когда увидели украинское транспортное средство.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое - боевое поражение. Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в стационарные медицинские учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

"Учитывая то, что расстояние до автомобиля украинских военных составляло около 3500 метров, вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение по нему вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил Российской Федерации, а не наспех обученный вчерашний гражданский человек", - подчеркнули в штабе.

Напомним, на Донбассе в феврале 2020 года были уничтожены 38 боевиков, еще 44 человека российско-оккупационные войска потеряли ранеными и травмированными.

Как ранее сообщалось, журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в результате вражеской атаки ВСУ потеряли передовую позицию в серой зоне в Золотом.

новости Украины новости Донбасса ООС боевик.обстрел ВСУ
Сейчас вы просматриваете новость «На Донбассе подбили автомобиль ВСУ: один погиб, четверо ранены». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:28
Эпидемия коронавируса: Минздрав срочно проверяет больницы
20:54
Скандальная дочь Стивена Спилберга угодила за решетку - причина
20:53
С митрополитом Онуфрием: Усик извинился в Прощеное воскресенье
20:13
"Делали вид, что России там нет:" украинка откровенно рассказала об армии Путина
20:08
На Донбассе подбили автомобиль ВСУ: один погиб, четверо ранены
20:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 01-03-2020: слепые прослушивания Видео
19:32
"Где наши посылки?": в Украине "накрылась" одна из крупнейших служб доставки - в Сети негодуют Видео
18:59
В 1 апреля офицеры запаса отправятся на службу в армию
18:50
Тепло отменяется: синоптики шокировали погодой в начале марта
18:25
Ходит с палочкой: Мадонна упала со стула во время концерта
18:24
Крайние меры: в Париже закрыли известный музей из-за жуткого вируса
17:35
В Днепре расстреляли из гранатомета жилой дом
17:04
Коронавирус атакует: в Москве первый зараженный, в Беларуси второй случай инфицирования
16:36
В МИД обвинили Россию: пытается создать ложную реальность по Крыму
16:13
Украинцы в марте будут отдыхать на день меньше, чем год назад
15:51
Зеленского заметили в фитнес-клубе в центре Киева, опубликовано неожиданное фото
15:37
Хотел заразиться ради хайпа: в Иране от коронавируса умер пропагандист-шутник
15:20
Весенний щит в Сирии: Турция сбила два самолета сил Асада Видео
14:53
"Адская маршрутка": в Киеве автобус превратился в факел Видео
14:40
Обухом по голове – что готовит прогноз магнитных бурь на март 2020
14:34
В бой идут кулаки: украинские хоккеисты устроили эпические драки на льду Видео
14:24
"Готовы к жесткой игре": в Германии призвали наказать Путина за Сирию Видео
13:52
"Уроду срок обеспечен": в Киеве таксист отключился за рулем и врезался в столб - видео Видео
13:48
"Послать МВФ в ж*пу": "слуга народа" назвал единственный шанс для экономики Украины
13:47
Глава ОП Ермак встретился с заменой Суркова: что обсуждали
13:20
"Есть перечень вопросов": Разумков рассказал о б отставке Гончарука
12:59
Ползучее повышение цен: в Украине дорожает проезд в поездах
12:58
Китайскую заразу нашли в Крыму, в Австралии и Таиланде первые смерти
12:47
"Вылетел на встречку и убил": под Киевом в жутком ДТП погиб священник Видео
12:29
Война в Сирии: в небе над Идлибом сбили самолет Видео
12:03
"Пи*да Европе, с*ка Путин": 70 тысяч сирийских беженцев направляются к границам ЕС
11:55
"Не хватает сепаратистов": нардеп от ОПЗЖ угодил в международный скандал
11:44
Более 80 раненых и убитых: у боевиков на Донбассе крупные потери
11:40
Маникюр весна 2020 – в моде лавандовый маникюр и двойной френч: фото Фото
11:13
Нафтогаз резко снизил цену на газ для промышленности
11:08
Все сроки сорваны: производство украинской бронетехники "в ступоре" – эксперт
10:46
"Русские шпионы": в Турции разгромили квартиры путинских пропагандистов
10:26
От "нациста" до "коммуниста": испанские ультрас снова травят Зозулю
10:25
"Греки пи*дят их на границе": в Евросоюзе отреагировали на поток беженцев из Турции Видео
10:13
Эрдоган выступил с последним предупреждением для Европы и России мнение
09:59
Украинцы будут платить больше за стационарный телефон: новые тарифы
09:45
Гороскоп на 1 марта всех знаков зодиака: кого ждет разрыв отношений с любимым человеком
09:39
Известный диетолог назвала три главных правила похудения весной
09:28
"Против граждан": в РФ заистерили из-за ужесточения правил выезда Украиной
08:52
Украина ужесточила правила выезда в РФ: подробности Видео
08:50
"Расплата за любовь к Путину": Греция встретила сирийских беженцев слезоточивым газом
08:11
Гигантская пасть уханьского вируса поглотила 2932 человек
07:39
Эрдоган показал, что готов дать по зубам Путину мнение
07:00
Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть Видео
06:53
Не ждите от Зеленского перезагрузки Кабмина и громких отставок мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять