На Донбассе подбили автомобиль ВСУ: один погиб, четверо ранены

Боевики обстреляли украинский автомобиль / УНИАН

Боевики оккупированного Донбасса возле Нижнетеплого применили противотанковый ракетный комплекс и осуществили обстрел автомобиля с украинскими военнослужащими, в результате один солдат погиб, а четверо получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, пророссийские наемники открыли огонь, когда увидели украинское транспортное средство.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое - боевое поражение. Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в стационарные медицинские учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

"Учитывая то, что расстояние до автомобиля украинских военных составляло около 3500 метров, вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение по нему вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил Российской Федерации, а не наспех обученный вчерашний гражданский человек", - подчеркнули в штабе.

Напомним, на Донбассе в феврале 2020 года были уничтожены 38 боевиков, еще 44 человека российско-оккупационные войска потеряли ранеными и травмированными.

Как ранее сообщалось, журналист Юрий Бутусов сообщил о том, что в результате вражеской атаки ВСУ потеряли передовую позицию в серой зоне в Золотом.