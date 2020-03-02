В Запорожье археологи обнаружили остатки древнего города: уникальные фото

В Запорожье археологи во время исследований при проведении работ по реконструкции сквера Пионеров обнаружили остатки Торговых рядов старого города Александровска.

"Лавка в 1917-1918 годов принадлежала александровскому купцу Абраму Моисеевичу Геншафту. Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Будучи архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска, Торговые ряды имели три параллельные ряды скамеек, ограниченные проспектом Соборным, улицам Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году", - сообщает в Facebook департамент архитектуры и градостроительства Запорожского горсовета.

Археологические исследования на месте исторической находки продолжаются.

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