"Надо дать Героя Украины": только один "слуга народа" голосовал против Кабмина Шмыгаля

Дмитрий Костюк / Фото facebook.com/DmytroKS

4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку правительство под руководством Алексея Гончарука и назначила новый Кабмин, который возглавил Денис Шмыгаль.

"За" новый состав правительства проголосовали 277 депутатов, большинство из них (228) дала фракция монобольшинства. В то же время один "слуга народа" оказался "белой вороной" и проголосовал против – это народный депутат Дмитрий Костюк.

На странице в Facebook Костюк объяснил мотивы своих действий. По его словам, он голосовал не против нового правительства в целом, а против отдельных старых министров в нем и против голосования "пакетом".

Как отреагировали в Сети на пост Костюка:

"Гля, это так трогательно - надо дать Героя Украины", "Накажут", "Что за дурдом там творится ...", "Прекрасно. Но, кто-то завтра получит по шапке".

Напомним, за обновленный Кабмин кроме "слуг народа" голосовала группа За будущее, группа Доверие и внефракционные. Против выступили фракции ОПЗЖ и Европейская солидарность. Воздержалась фракция Батькивщины. А фракция партии Голос отказалась участвовать в голосовании и покинула зал.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский предложил Андрея Тарана на должность министра обороны (вместо Андрея Загороднюка). Его кандидатуру поддержали 285 нардепов. Также президент предложил Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел (вместо Вадима Пристайко). За назначение Кулебы проголосовали 288 депутатов Рады.