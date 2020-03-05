Родителей будут штрафовать за поведение детей в школах: подготовлен законопроект

Праздничная "линейка" в школе / УНИАН

В украинском парламенте зарегистрировали законопроект под номером 2279, предусматривающий усиление законодательной защиты педагогических, научно-педагогических и научных работников от угроз, оскорблений, преследования.

В документе предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новыми статьями:

Статьей 173-5, предусматривающей административную ответственность за совершение оскорбления - умышленного унижения чести и достоинства личности, выраженного в неприличной форме, а также преследования, психического /физического насилия или угрозы его применения в адрес педагогического, научно-педагогического или научного работника. Наказывать - штраф в размере трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, Статьей 179-1, предусматривающей административную ответственность за употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков либо употребления наркотиков, психотропных веществ либо их аналогов в учреждениях образования. Наказание - штраф в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее Анна Новосад (в свою бытность министром образования и науки) заявила о том, что учителей русскоязычных школ будут массово направлять на курсы повышения квалификации - в рамках подготовки к полному переводу на украинский язык преподавания. Кроме того, чиновница уточнила, что с сентября 2020-го украинские школы с русским языком преподавания с пятого класса будут переведены на изучение предметов на украинском языке.