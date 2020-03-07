Диетолог посоветовала, как восстановить кишечник после приема антибиотиков

Диетолог советует не менее полугода восстанавливать кишечник после приема антибиотиков / Днепр Час

Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская в случае нарушения работы желудочно-кишечного тракта после приема антибиотиков применять длительную терапию с помощью правильного питания.

"В рацион нужно включить продукты, богатые клетчаткой, на период не менее полугода. Особенно - продукты, богатые растворимой клетчаткой, пробиотиками, то есть продукты, которые селективно питают наши полезные бактерии. К таким относятся квашеные овощи (капуста, огурцы, помидоры, а также квас из свеклы), варенный в мундире и охлажденный картофель, отвар цикория, топинамбур (натертый, сырой, в виде салатов)", - сказала она во время чата в Главреде.

Эксперт рекомендует регулярно употреблять пробиотики. В частности, это кисломолочные продукты, содержащие такие бактерии, которые могут оживать в желудочно-кишечном тракте. В случае применения лекарств в капсулах, их должен назначать врач.

"Обязательно нужно употреблять ягоды, зеленый чай и черный какао, так как они богаты полифенолами. Полифенолы прекрасно оживляют кишечную микрофлору, и она, таким образом, восстанавливается. Но помните, что это нужно делать ежедневно и целенаправленно", - отметила она.

Читайте такжеДиетолог пояснила, как с помощью питания снизить холестеринПо словам Скиталинской, при возникновении синдрома раздраженного кишечника важно исключить продукты, которые вызывают воспаление в организме. Например, среди таких она назвала подсолнечное масло. Диетолог рекомендует употреблять жиры, которые уменьшают воспаление: небольшое количество оливкового масла, небольшое количество сливочного масла (очень качественного, максимальной жирности), а также продукты, имеющие очень нежную клетчатку (пюре из моркови или тыквы).

"Плюс - нужны продукты, богатые белками: нежирные бульоны и блюда на них, нежирное мясное пюре, а также яйца, сваренные всмятку", - подытожила врач.

Напомним, врач-диетолог Оксана Скиталинская советовала украинцам сделать обязательной частью рациона максимально натуральные и местные продукты, а вместо сладких напитков пить воду.

Также Скиталинская предупредила, что при употреблении в пищу большого количества сырых овощей могут возникнуть проблемы, в частности, метеоризм (болезненное вздутие живота) и дискомфорт.