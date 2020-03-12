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Сивохо рассказал, кто за стоит за атакой радикалов на него

12 марта 2020, 21:13

Сергей Сивохо дал новый комментарий по поводу своей утренней потасовки с националистами в столице Украины.

Сивохо
Сергей Сивохо / УНИАН

Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО Алексея Данилова, дал комментарий  по поводу своей утренней потасовки с радикалами в Киеве.

Отвечая на вопрос журналиста, Сивохо рассказал, что атаку на него радикалов-националистов организовали нечестные украинские политики, сообщает портал Вести.

"Знаете, я считаю, что люди, которые сознательно используют ветеранов АТО для разжигания ненависти и продолжения войны - это, очевидно, те политики, которые зарабатывают на войне. Неважно что - деньги, рейтинги, власть", -  заявил он.

По словам Сивохо, радикалы-националисты явились не ради диалога с ним и с его сторонниками, а ради конфликта.

"Мы, честно говоря, не думали, что это будет такое массовое вторжение, порядка семидесяти человек пришло. Я думал, что все это будет в более цивилизованной форме. Но люди, которые пришли, не хотели получать ответы на свои вопросы. Они просто бросали в лицо обвинения, и все", - подытожил он.

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве вспыхнул конфликт между  присутствующими в зале радикалами из Нацкорпуса и Сергеем Сивохо. Тот недавно на телевидении назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Конфликт быстро перешел в потасовку, в ходе которой Сивохо сперва повалили на пол, а затем и вовсе вытолкали из помещения.

Позже один из лидеров националистов-радикалов Родион Кудряшов заявил, что конфликт спровоцировал отказ Сивохо называть Россию страной-агрессором. Сотрудники киевской полиции благодаря видеозаписям оперативно сумели идентифицировать личность радикала, напавшего на Сивохо.

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