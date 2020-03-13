Кернес сдался: в Харькове закроют детские сады и школы на карантин

Геннадий Кернес / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес объявил о том, что в городе школы и детские сады закрываются на карантин из-за коронавируса.

"В четверг мы внимательно изучили Постановление Кабинета Министров о карантине. К сожалению, с точки зрения украинского законодательства, оно не оставило нам люфта для принятия решения в интересах харьковчан, не оставило нам ни малейшей возможности не закрывать школы и детские сады. Я, как городской голова, против таких мер. Это сделано центральной властью без каких-либо консультаций с органами местного самоуправления", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Кернеса, он и его подчиненные продолжать работу в обычном режиме.

"Я и мэрия Харькова работаем в обычном режиме, все сотрудники горсиполкома находятся на рабочих местах и вместе со мной занимаются вопросами жизнеобеспечения города в полном объеме", - подытожил он.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявлял о том, что в городе не будут закрывать на карантин школы и детские сады. Поскольку за последние три недели резко снизилось число заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей.