УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Тезисы российской пропаганды": у Авакова распекли Сивохо из-за Донбасса

13 марта 2020, 17:07

Зорян Шкиряк указал, что Сергей Сивохо представлял свои инициативы, а не президента или государства.

Сергей Сивохо
Сергей Сивохо / @sivokho

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк прокомментировал стычку советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с радикалами. По его слова, позиция советника Данилова по Донбассу "абсолютно антигосударственная".

"Кто такой Сивохо вообще? Он советник секретаря СНБО на общественных началах. Поэтому ответственно сегодня вам говорю, что господин Сивохо – никто", – заявил Шкиряк в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что любые инициативы Сивохо – его личные инициативы, а не позиция президента или государства.

"Как гражданин Украины и патриот, я считаю его позицию абсолютно антигосударственной. Тезисы, которые продуцирует Сивохо, являются ничем иным, как тезисами российской пропаганды", – заявил советник Авакова.

При этом он напомнил о необходимости разделять политическую и правовую стороны конфликта.

"Есть грань, за которой начинается правонарушение. На любое правонарушение и применение физической силы полиция обязана реагировать в соответствии с законами Украины. Поэтому по факту этого дела возбуждено уголовное производство по статье 296", – объяснил Шкиряк

Кроме того, он указал, что понимает ветеранов АТО, но осуждает применение силы.

"Применение физической силы и правонарушение по отношению к любому гражданину Украины, независимо от фамилии, неприемлемо", – подчеркнул советник Авакова.

Также он уточнил, что задержанным грозит либо уголовное, либо административное наказание.

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве вспыхнул конфликт между  присутствующими в зале радикалами из Нацкорпуса и Сергеем Сивохо. Тот недавно на телевидении назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Конфликт быстро перешел в потасовку, в ходе которой Сивохо сперва повалили на пол, а затем и вовсе вытолкали из помещения.

Позже один из лидеров националистов-радикалов Родион Кудряшов заявил, что конфликт спровоцировал отказ Сивохо называть Россию страной-агрессором. Сотрудники киевской полиции благодаря видеозаписям оперативно сумели идентифицировать личность радикала, напавшего на Сивохо.

Сергей Сивохо Зорян Шкиряк МВД Нацкорпус новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Тезисы российской пропаганды": у Авакова распекли Сивохо из-за Донбасса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:14
"Многие потеряют близких": Джонсон высказался по поводу пандемии коронавируса
17:11
Первая смерть от коронавируса: СМИ рассказали, что происходит в Радомышле Видео
17:10
Создатели Final Fantasy VII Remake представили три красочные темы для PS4
17:07
"Тезисы российской пропаганды": у Авакова распекли Сивохо из-за Донбасса
16:58
Starset презентуют в Киеве новый альбом новости компании
16:48
СБУ взялась за связанного с "Эпицентром" бизнесмена Бурму из-за коррупции на таможне - СМИ
16:31
"Петя не выдержал": как в Сети высказались о первой смерти от коронавируса в Украине Видео
16:30
У ручкавшегося с Трампом президента Бразилии подтвердили коронавирус
16:28
Рост цен от 30% до 100%: экономист рассказал о последствиях карантина
16:22
Саммит "нормандской четверки" под угрозой из-за коронавируса: что известно
16:13
Коронавирус в Украине: стало известно, кто в зоне наибольшего риска
16:12
"Капитуляция и госизмена": соцсети "взорвались" из-за новых договоренностей по Донбассу
16:01
У Зеленского рассказали, когда Украина вернет всех пленных из ОРДЛО
15:32
Чехия и Молдова приняли радикальное решение в борьбе с коронавирусом
15:31
В Украине первая смерть от коронавируса Видео
15:25
Еще не капитуляция, но уже угроза: чем опасны прямые консультации Украины с ОРДЛО мнение
15:20
Украина закрывает границу: что решили в СНБО из-за коронавируса
15:06
"Не только Цой и Высоцкий": Ницой рассказала, какие "щупальца русского мира" грозят украинцам
14:50
Слух: Death Stranding стала огромным провалом для Sony в плане продаж
14:47
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: обольщение и судьбоносное знакомство
14:37
Санкции за агрессию против Украины: в ЕС приняли важное решение
14:36
Без контакта: медики выявили новый шокирующий способ передачи китайского коронавируса
14:20
Как не заразиться коронавирусом в спортзале: ценные указания Видео
14:07
Не уберегли: Лукашенко подозревают в заболевании коронавирусом - СМИ
13:59
Из Украины выслали еще одного российского тележурналиста: названа причина Видео
13:56
Рябошапку на посту генпрокурора может заменить его заместитель: названо имя
13:42
Кернес сдался: в Харькове закроют детские сады и школы на карантин
13:41
Коронавирус - бактериологическая мировая война Азии против Европы? мнение
13:38
Бывший сотрудник Naughty Dog жестко раскритиковал работу над The Last of Us Part II
13:32
Зеленский грозит "жесткими выводами" зарабатывающим на Covid-19
13:02
В еще одном городе Украины зафиксировали подозрение на коронавирус
13:02
На Донбассе закроют все пункты пропуска из-за коронавируса: кого не пустят Видео
13:00
Стало известно, куда улетел Порошенко вместо допроса в ГБР
12:47
"Х*й вам": Сергей Шнуров ответил на предложение уйти из партии
12:39
СМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама Sony
12:37
Паника из-за Covid-19: украинцы массово отказываются от путевок на лето Видео
12:34
УЕФА приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса
12:24
Coldplay - Trouble in Town снимался в Киеве Видео
12:20
В оккупированной "ДНР" Горловке бурная вспышка коронавируса - Аваков
12:10
Кандидат в нардепы обратилась к президенту с призывом перенести выборы на 179 округе из-за коронавируса
12:05
Последствия коронавируса: в Украину не приедут лидеры двух стран Видео
12:04
Первое сюжетное дополнение для мистической Control выйдет в марте
11:58
Бьют тревогу: в Минздраве захотели внеочередное заседание Рады из-за коронавируса
11:56
В Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа - СМИ опубликовали документ
11:45
Пятница, 13: кому грозит тяжелый день, и как уберечься
11:44
"Срочная самоизоляция": нардеп призвал закрыть границу из-за коронавируса
11:40
Из-за коронавируса два автобуса с украинцами застряли на границе со Словенией
11:35
Ухань по-украински: заболевшей коронавирусом в Радомышле все хуже, город закроют Видео
11:31
Когда пройдет Евровиденеи 2020 - организаторы меняют планы из-за коронавируса
11:12
"Не умолкают, с*ки": в Сети подробно рассказали о мощном обстреле в Донецке
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять