"Тезисы российской пропаганды": у Авакова распекли Сивохо из-за Донбасса

Сергей Сивохо / @sivokho

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк прокомментировал стычку советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с радикалами. По его слова, позиция советника Данилова по Донбассу "абсолютно антигосударственная".

"Кто такой Сивохо вообще? Он советник секретаря СНБО на общественных началах. Поэтому ответственно сегодня вам говорю, что господин Сивохо – никто", – заявил Шкиряк в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что любые инициативы Сивохо – его личные инициативы, а не позиция президента или государства.

"Как гражданин Украины и патриот, я считаю его позицию абсолютно антигосударственной. Тезисы, которые продуцирует Сивохо, являются ничем иным, как тезисами российской пропаганды", – заявил советник Авакова.

При этом он напомнил о необходимости разделять политическую и правовую стороны конфликта.

"Есть грань, за которой начинается правонарушение. На любое правонарушение и применение физической силы полиция обязана реагировать в соответствии с законами Украины. Поэтому по факту этого дела возбуждено уголовное производство по статье 296", – объяснил Шкиряк

Кроме того, он указал, что понимает ветеранов АТО, но осуждает применение силы.

"Применение физической силы и правонарушение по отношению к любому гражданину Украины, независимо от фамилии, неприемлемо", – подчеркнул советник Авакова.

Также он уточнил, что задержанным грозит либо уголовное, либо административное наказание.

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 12 марта, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Киеве вспыхнул конфликт между присутствующими в зале радикалами из Нацкорпуса и Сергеем Сивохо. Тот недавно на телевидении назвал войну, устроенную россиянами на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. Конфликт быстро перешел в потасовку, в ходе которой Сивохо сперва повалили на пол, а затем и вовсе вытолкали из помещения.

Позже один из лидеров националистов-радикалов Родион Кудряшов заявил, что конфликт спровоцировал отказ Сивохо называть Россию страной-агрессором. Сотрудники киевской полиции благодаря видеозаписям оперативно сумели идентифицировать личность радикала, напавшего на Сивохо.