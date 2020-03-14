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"Пи*арасы, скотское отношение": Укрзализныце грозят судом за отмену поездов в Польшу

14 марта 2020, 13:58

Украина прекращает пассажирское ж/д сообщение с Польшей.

Укрзализныця
Украина прекращает пассажирское ж/д сообщение с Польшей / cfts.org.ua

В связи с решением Варшавы о закрытии сообщения с соседними странами в ночь с 14 на 15 марта Украина прекратит железнодорожное пассажирское сообщение с Польшей.

"В связи с решением правительства Республики Польша о временном закрытии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу", - говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци в Facebook.

В компании уточнили, что последние поезда из Польши отправятся в Украину 14 марта – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Последние поезда из Украины в Польшу отправились утром 14 марта.

"На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну Укрзализныця не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова", - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена. 

Отметим, что в комментариях под сообщением пассажиры начали возмущаться, что им возвращают не полную стоимость билетов, удерживают "комиссию" в 100 грн. и пригрозили компании судом.

На что с официального аккаунта Укрзализныци был дан ответ о том, что компания действует в рамках законодательства и отменяет рейсы не по собственной воле, удерживая с пассажиров комиссионный сбор.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вводит запрет на авиасообщение из-за пандемии коронавируса Сovid-19 с 17 марта.

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