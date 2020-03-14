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Тюрьма за заражение и отказ от лечения: украинцам закручивают гайки из-за Covid-19

14 марта 2020, 14:45

Разработаны изменения в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

полиция, маска, коронавирус
В Украине предлагают наказывать лишением свободы за уклонение от лечения / УНИАН

В Украине предложили ввести уголовную ответственность за заражение опасной инфекционной болезнью и за самовольное оставление места обсервации.

Такие предложения содержатся в разработанных Министерством внутренних дел изменениях в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предлагается рассмотреть в ближайшее время на внеочередном заседании Верховной Рады.

В частности, МВД предлагает дополнить УК тремя новыми статьями, сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в своем Telegram-канале.

"Сознательное поставление другого лица в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью, наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет", - предложили в МВД.

Кроме того, вносится предложение наказывать лишением свободы от 2 до 5 лет за уклонение от лечения лиц, в отношении которых имеются достаточные данные о том, что они больны особо опасной или опасной инфекционной болезнью, если это повлекло тяжкие последствия.

  • МВД предлагает сажать за заражение других и несоблюдение карантина ЦПК
  • МВД предлагает сажать за заражение других и несоблюдение карантина ЦПК
  • МВД предлагает сажать за заражение других и несоблюдение карантина ЦПК
  • МВД предлагает сажать за заражение других и несоблюдение карантина ЦПК

В то же время за самовольное оставление места обсервации (карантина), лицом, которое было заключено для их прохождения учреждениями здравоохранения в связи с необходимостью исключения или подтверждения заражения или заболевания этого лица особо опасной или опасной инфекционной болезнью, предлагается наказывать лишением свободы на срок до трех лет.

Вместе с тем за укрывательство или умышленное искажение должностным лицом сведений о заболеваемости инфекционными болезнями предлагается наказывать штрафом или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

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За те же действия, совершенные повторно или в местности, объявленной зоной осуществления карантинных мероприятий или чрезвычайной ситуации, или повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, - лишением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что в Украине могут ужесточить ограничительные меры из-за коронавируса.

Как известно в Украине зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один - с летальным исходом.11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

коронавирус коронавирус в Украине
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