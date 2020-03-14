"Демонизированный бред": у Авакова ответили на обвинения в ограничении прав украинцев

Глава МВД Арсен Аваков

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко прокомментировал сообщение о том, что якобы разработанный МВД законопроект предусматривает ответственность за нарушение карантина.

В комментарии Громадському он подчеркнул, что МВД не собирается ограничивать права граждан на мирные собрания.

"Право граждан на мирный протест — конституционная норма, которая не может быть сужена или запрещена никакими изменениями в любые законы. Весь демонизированный бред Шабунина не стоит выеденного яйца", — сказал он.

В то же время Шевченко не ответил на вопрос о том, действительно ли МВД предлагает внести в законодательство изменения, о которых пишет Центр противодействия коррупции. Он отметил, что ведомство постоянно предлагает изменения в украинское законодательство, какие-то из них Верховная Рада принимает, какие-то — нет.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине предложили ввести уголовную ответственность за заражение опасной инфекционной болезнью и за самовольное оставление места обсервации.

Такие предложения якобы содержатся в разработанных Министерством внутренних дел изменениях в Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые предлагается рассмотреть в ближайшее время на внеочередном заседании Верховной Рады.