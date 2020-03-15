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Самолет с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в Борисполе

15 марта 2020, 23:15

Люди, которые не могли уехать из Италии, наконец-то вернулись в Украину. Они прилетели спецрейсом в Борисполь.

Эвакуация украинцев из Уханя
В Борисполь прибыл самолет с украинцами / facebook.com/zelenskiy95

В международном аэропорту Борисполь приземлился самолет спецрейса, на борту которого находятся эвакуированные из Италии украинцы.

Как пишет РБК-Украина вечером, 15 марта, на борту самолета находятся 123 украинца, которые не смогли попасть на территорию Украины из-за того, что застряли на границе Италии, из-за закрытия границ со Словенией

Напомним, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии.

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Ранее Главред писал, что 15 марта в 16:00 из аэропорта "Борисполь" вылетел самолет спецрейса компании SkyUp Airlines, чтобы эвакуировать украинцев из Венеции.

Позже в ходе брифинга Дмитрий Кулеба заявил, что на борту самолета находятся 123 человека. При этом он отметил, что еще трое людей, которые находились в дополнительном списке, так и не зарегистрировались на рейс.

"98 человек это группа из двух автобусов и 27 человек, выразивших желание вернуться. На борту четыре человека, двое имеют разрешение на постоянное проживание в Украине, и еще двое людей, граждане Украины которые имеют паспорта других государств. То есть никаких иностранцев", - заявил Кулеба.

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