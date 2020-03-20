Кличко рассказал, как медиков будут доставлять на работу в условиях карантина

Виталий Кличко / УНИАН

В пятницу, 20 марта, киевский градоначальник Виталий Кличко на брифинге рассказал о ситуации, сложившейся в городе в условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса Сovid-19.

К примеру, мэр рассказал, что сервисы такси Uber, Uklon и Bolt будут развозить сотрудников медицинских сервисов на работу бесплатно.

"Службы такси Uber и Bolt согласились бесплатно перевозить медиков, которые едут на работу, для того чтобы помогать людям. Сейчас городская власть согласовывает с главными врачами столичных больниц механизм внедрения этой инициативы", - заявил Кличко.

Кроме того, мэр еще раз призвал жителей столицы не выходить из домов без острой необходимости, а также попросил помогать пожилым горожанам с приобретением продуктов и лекарств.

По данным Кличко, тест на китайский коронавирус прошел 291 киевлянин. В город поступило 62 тысячи медицинских масок, а 100 тысяч масок шьют городские предприятия.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал обсуждаемые в СМИ слухи о том, что закрытый на карантин из-за китайского коронавируса столичный метрополитен может заработать в скором времени.