Опасная хворь косит людей: появилась новая жертва

В больнице Днепра умер мужчина с симптомами коронавируса / Фото: REUTERS

Китайский коронавирус уверенно распространяется по территории нашей страны, с каждым днем увеличивается число инфицированных.

По информации мэра Каменского Андрея Белоусова, сегодня, 24 марта, в городской клинической больнице # 21 Днепра умер пациент с подозрением на коронавирус.

Как сообщает чиновник, 45-летний житель города Каменское недавно вернулся из-за границы. Его доставили в критическом состоянии. Он был на отдыхе в Египте. Вернувшись домой, почувствовал себя плохо, но за медицинской помощью не обращался, пока состояние не стало тяжелым.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 100 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболевание подхватила 21-летняя местная жительница Броваров, которую госпитализировали с подозрением на Covid-19 23 марта. По словам градоначальника, пациентка находится в инфекционном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы в состоянии "средней тяжести". Девушка уверяет, что пределы страны в последнее время не покидала, но общалась с иностранцами.

Также напомним, самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой опасного китайского коронавируса COVID-19 могут начать контролировать с помощью данных мобильных операторов. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.