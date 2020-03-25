Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму

Землю в Крыму нельзя будет приобрести гражданам Украины / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запретил иностранным гражданам и лицам без гражданства владеть землей на территории аннексированного полуострова Крыма. В том числе данное ограничение касается и украинцев.

Как сообщается на портале правовой информации, владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской области.

Новый закон предусматривает ограничения для приобретения 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе Евпатория, Керчь, Ялта и Судак, а также восемь из 12 муниципалитетов Севастополя.

Согласно указу, владеть землей на указанных территориях не смогут и иностранные юридические лица. Разумеется, данное ограничение касается и украинских предпринимателей.

В Украине отреагировали на российскую законодательную инициативу. В частности, народный депутат Верховной рады из фракции Слуга народа Виталий Безгин попросил власти страны отреагировать на действия России.

"Те крымчане, которые отказались получить российский паспорт, теперь еще больше ограничиваются в правах", — пояснил он.

Ранее пророссийские власти Крыма заявили, что за пять лет с момента аннексии полуострова на полуостров на постоянное жительство приехали более 50 тыс. граждан Украины, семь тысяч уехали из Крыма в Украину.

Также сейчас на полуострове запрещено покупать недвижимость европейским компаниям, поскольку это является частью санкций.

Напомним, китайский коронавирус начинает захватывать аннексированный Россией Крым. Стало известно о шести новых случаях коронавируса.