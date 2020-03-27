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В Украине может резко подскочить цена на хлеб

27 марта 2020, 19:08

Хлебобулочные изделия могут подорожать на 15-20%.

хлеб
Хлеб будет дорожать / Фото: УНИАН

В Украине значительно повысилась стоимость продовольственной пшеницы, что, по прогнозам, повлечет за собой подорожание хлеба и хлебобулочных изделий на 15-20%. 

Как сообщает Интерфакс-Украина, информацию озвучили во Всеукраинской ассоциации пекарей и ассоциации Мукомолы Украины.

По данным отраслевых ассоциаций, на внутреннем рынке зерна в последнее время сложилась критическая ситуация. В частности, цены на продовольственную пшеницу растут на фоне повышенного спроса на внешних рынках и в связи с сезонными факторами.

Читайте такжеКогда в Украине нормализуется ситуация с ценами на продукты: эксперт дал прогнозНа протяжении последних двух недель средняя цена на пшеницу второго и третьего класса выросла на 400−500 грн/т. Эксперты прогнозируют, что в таком же эквиваленте возрастет стоимость пшеничной муки высшего сорта. Однако мука в себестоимости хлеба составляет более 40%, поэтому общее подорожание хлебобулочных изделий составит около 15-20%.

Аналитики рынка отмечают, что из-за всеобщей продуктовой паники в розничной сети спрос на хлеб вырос на 30-40%. Они уже обратились к президенту Владимиру Зеленскому и правительству с требованием сохранить актуальный уровень цен, а также ограничить экспорт зерновой продукции. Эксперты настаивают, что власти должны сохранить сырье для обеспечения потребностей внутреннего рынка, что позволит заморозить рост цен на хлеб.

Напомним, генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков заявил о том, что в Украине цены на продукты растут во всех торговых сетях.

Как ранее сообщалось, в сети АТБ ввели ограничение на количество покупателей.

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