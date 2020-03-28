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В Минздраве просят "доносить" на тех, кто нарушает режим самоизоляции

28 марта 2020, 01:59

В ведомстве напомнили, что для нарушителей законодательством предусмотрен штраф.

Россия, коронавирус
Минздрав просит сообщать о тех, кто нарушает режим / РБК

В Министерстве здравоохранения просят украинцев сообщать в правоохранительные органы, если их соседи или знакомые нарушают двухнедельный режим самоизоляции после возвращения из-за границы.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, закон предусматривает обязательную двухнедельную самоизоляцию.

"Если вы видите, что человек во время самоизоляции системно нарушает санитарно-гигиенические нормы и подвергает тем самым опасности окружающих, сообщите об этом в правоохранительные органы", – сказано в сообщении.

Штраф за нарушение режима самоизоляции составляет от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

В ведомстве подчеркивают, что сообщение о нарушителях является заботой об окружающих во время эпидемии коронавируса.

Напомним, перед закрытием государственной границы Украины с Польшей творится полный беспредел - образовались ужасные очереди, пограничники не успевают оформлять людей.

Ранее Главред писал, что 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты.

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