Смерть в доме Кожары: в деле наметился неожиданный поворот

В деле Кожары наметился неожиданный поворот / facebook.com/anton.gerashchenko

Дело бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары становится еще более запутанным. Вначале была версия о самоубийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме экс-чиновника, потом дело переквалифицировали в убийство. 25 марта Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве.

Теперь появилась информация о том, что экспертиза обнаружила следы от выстрела на одежде жены Кожары.

Как узнали журналисты Слідство. Інфо, после смерти Старицкого одежду Леонида Кожары и его жены Марины Козерод отдали на экспертизу.

Так вот, в выводах экспертов указано, что на одежде и теле Кожары не нашли ни следы крови Старицкого, ни следов от выстрела.

В то же время на спортивной кофте, в которую в день убийства была одета Козерод, эксперты обнаружили дифениламин, который может свидетельствовать о наличии следов от выстрела.

Читайте также"Три раза упал на пистолет": смерть в доме Кожары переквалифицировали в убийствоНапомним, ранее сообщалось, 27 марта суд избрал меру пресечения для бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Так, экс-главу МИД арестовали в зале Шевченковского суда Киева.

Отметим, суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. При этому ему определили залог в сумме 14 миллионов гривен.

Также напомним, по данным Украинской правды, 25 марта Марина Козерод призналась в совершении уголовного преступления, которое является казусом, то есть не зависело от ее воли. При этом прокуроры указали, что такого заявления еще не получали.

Якобы между 9 и 10 вечера Старицкий был в состоянии опьянения, а в правой руке он держал пистолет. При этом Кожара на тот момент якобы находился на втором этаже дома. Козерод "пыталась отобрать пистолет" у пострадавшего, что и привело к трагедии.