Кличко рассказал, почему Киев не может получить маски и аппараты для легких

Виталий Кличко рассказал, почему Киев не может получить маски и аппараты ИВЛ / фото УНИАН

Во время карантина из-за пандемии китайского коронавируса Киев заказал крупные партии медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но есть проблемы с их доставкой в столицу.

Соответствующее заявление сделал киевский мэр Виталий Кличко в украинском телеэфире.

"Мы заказали 100 тысяч тестов на коронавирус. Сейчас пришло 400 тысяч масок, мы заказали миллион, и сейчас есть логистические проблемы. Мы не можем получить и аппараты ИВЛ, которые мы заказали", - посетовал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по состоянию на среду, 1 апреля, в Киеве официально подтверждено 132 случая заболевания китайским коронавирусом. 25 из них были выявлены за минувшие сутки.