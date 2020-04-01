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Кличко рассказал, почему Киев не может получить маски и аппараты для легких

1 апреля 2020, 21:10

Виталий Кличко поведал, из-за каких проблем Киев не может получить крупные партии медицинских масок и аппаратов для вентиляции легких (ИВЛ)

Кличко и Густелев
Виталий Кличко рассказал, почему Киев не может получить маски и аппараты ИВЛ / фото УНИАН

Во время карантина из-за пандемии китайского коронавируса Киев заказал крупные партии медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но есть проблемы с их доставкой в столицу.

Соответствующее заявление сделал киевский мэр Виталий Кличко в украинском телеэфире.

"Мы заказали 100 тысяч тестов на коронавирус. Сейчас пришло 400 тысяч масок, мы заказали миллион, и сейчас есть логистические проблемы. Мы не можем получить и аппараты ИВЛ, которые мы заказали", - посетовал градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по состоянию на среду, 1 апреля, в Киеве официально подтверждено 132 случая заболевания китайским коронавирусом. 25 из них были выявлены за минувшие сутки.

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