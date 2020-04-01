Жуткий вирус "косит" украинцев: Комаровский назвал симптомы, при которых нужно бежать к врачу

Комаровский назвал симптомы с какими нужно срочно идти к врачу / Скриншот

По состоянию на 1 апреля, в Украине количество смертей от жуткого вируса стремительно возросло до 17 человек. Как сообщают медики, к летальным случаям приводит то, что люди длительное время занимались самолечением и не обращались к семейному врачу.

Именно поэтому известный доктор Евгений Комаровский в новом видео разъяснил, где же проходит грань между призывом "лечитесь дома" и констатацией, что "слишком поздно обратились к врачу, занимаясь самолечением".

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Известный педиатр отметил, что этот вопрос является одним из главнейших в медицине, и особенно - в амбулаторной.

"И именно поэтому во всем мире принято формулировать очень конкретные показания. Чтобы каждый человек, который сам себе оказывает помощь знал - а в большинстве случаев при острых респираторных вирусных инфекциях люди оказывают себе помощь самостоятельно. А задача медицины сформулировать очень понятные, очень простые и очень конкретные показания - когда надо немедленно прекращать самолечение и обращаться к доктору", - рассказал Комаровский.

Симптомы, про которых следует немедленно обращаться к врачу:

температура выше 39 градусов, которая не сбивается после применения жаропонижающих средств ощущение нехватки воздуха (вы задыхаетесь, или пульсоксиметр показывает менее 92%)

заторможенное сознание или потеря сознания, или если ведете себя неадекватно

сочетание слабости, высокой температуры и диареи.

Ранее Главред писал, что в Украине из-за вируса ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 10:00 1 апреля коронавирус в Украине подхватили 669 человек, 17 инфицированных умерли, а десять – выздоровели. За сутки вирус диагностировали у 120 человек.

Ранее Евгений Комаровский высказался о пике заболеваемости коронавирусом в украинском государстве. Врач говорил, что решающими будут ближайшие две недели.