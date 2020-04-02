Уханьская зараза проникла в ряды ВСУ: первый заболевший среди военных

В рядах ВСУ зафиксирован первый случай коронавируса / УНИАН

В четверг, 2 апреля, среди военнослужащих ВСУ зарегистрировали первый случай заболевания китайским коронавирусом Covid-19.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Минобороны на странице в социальной сети Facebook.

По их данным на обычной и самоизоляции сейчас - 140 военнослужащих. Коронавирусом заразилась военный медик из Хмельницкого военного госпиталя. С конца марта 2020 года она находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРВИ. А со среды, 1 апреля, после ухудшения состояния, женщину госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу.

Сейчас она получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины. Ее состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, в Украине диагностировали 804 подтвержденных случаев китайского коронавируса Covid-19. 20 случаев закончились смертями заболевшими, а 13 пациентов - выздоровели. За 1 апреля было зафиксировано 135 новых случаев.