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"Врачи – голые": какой ад приходится проходить ради госпитализации больного COVID-19 – медик

2 апреля 2020, 17:31

Переговоры с больницами и скорой продолжались 5 часов – а в итоге пациента с коронавирусом все равно вернули домой.

Госпитализация больного коронавирусом – сплошной ад – медик
Госпитализация больного коронавирусом – сплошной ад – медик / УНИАН

Госпитализация больного коронавирусом в Киеве оказалась тем еще адом.

Как рассказал директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок в интервью УНИАН, отмазок больницы нашли массу – вплоть до киевской прописки. И всё это время состояние 30-летнего пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус продолжало ухудшаться.

Все началось со звонка семейного врача на 103 в 16.46. Переговоры с больницами и скорой продолжались 5 часов – а в итоге пациента все равно вернули домой.

Читайте такжеНанес ответный удар: в Китае новая вспышка заболеваний и смертей от коронавируса"Контакты киевских больниц нам никто не предоставил, мы ищем их в интернете. Звоним, трубку никто не берет, один раз дозвонились в морг. Ищем другие телефоны, а время тикает", – рассказал Черенок.

Скорая отказывалась ехать без направления – а получить бумагу нельзя, так как врач уже ушел домой.

"Но, самое интересное: бригада призналась, что у них нет средств индивидуальной защиты. Нам сказали: "Вот, если вы оденете наших работников – приедем, не оденете – не приедем". Не знаю, что там в скорых столицы, но бориспольские – "голые". Наконец, в 17:21 их бригада приехала, но не к пациенту, а – в амбулаторию за документами и средствами защиты", – описывает эпопею Черенок.

По его словам, его команда семь кругов ада прошла за тот вечер.

"Наконец, в 18:05 бригада ЭМП повезла пациента в Киев. Но в 19:48 нам стало известно, что дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации. Как я понял, там принимали пациентов только с сатурацией менее или равной 92 (степень насыщения крови кислородом. – ред.)… Не всегда сатурация играет решающую роль… И почему-то члена его семьи госпитализировали без проблем с теми же самыми симптомами. Получается, в Белой Церкви одни показания к госпитализации, в Киеве – другие? Это просто смешно", – пожаловался медик.

К счастью, состояние пациента за ночь не стало критичным. Все закончилось тем, что к нему пошла врач в защитном костюме – и теперь она уходит на две недели на карантин.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире 2 апреля: количество заражений COVID-19 почти достигло миллионаПо словам Черенка, он не хочет, чтобы искали виноватых, так как на это нет времени.

"Я хочу, чтобы это увидели, услышали, сели – и в каждой области появился свой алгоритм. Нужно сказать, что прописка не имеет значения при коронавирусе. Сейчас все кричат, что проблема в отсутствии мест для госпитализации. Проблема другая – логистика на нуле. Речь идет об одном случае, а если их будет десять? А если у кого-то прописка в Луганске? Его туда везти? Или куда? Но эта проблема – решаемая. За день можно разработать алгоритмы и утвердить их", – уверен врач.

В завершение он вспомнил, ка работал начмедом в Бориспольской ЦРЛ.

"…прекрасно знаю, как это – отправить в киевскую больницу тяжелого больного. Надо было звонить начмеду, поговорить с заведующим. И они или делают "одолжение", или не делают. Потом звонок в "скорую помощь", а там: "Мы таких не перевозим". Надо обзвонить 20 человек, каждому покланяться. И если "великий хан" соизволит, к нему повезут больного, а нет – делай, что хочешь", – признался Черенок.

Ранее в Кабмине опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса, который до 24 апреля будут действовать по всей Украине.

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