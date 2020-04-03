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Карантин в Киеве: некоторые больницы отправили домой умирающих пациентов - СМИ

3 апреля 2020, 10:42

При этом больницы не принимают новых паллиативных больных, ссылаясь на карантин.

больница
Часть пациентов потеряла доступ к жизненно необходимой для них медицинской помощи / Фото УНИАН

Из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса COVID-19, в некоторых больницах Киева начали выписывать пациентов из группы высокого риска, которые умирают от тяжелых болезней.

Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, многие из пациентов страдают от сильной боли и нуждаются в регулярных инъекциях морфина, сопровождении врачей и поддержке дыхания. Кроме того, вопреки приказу Минздрава о запрете паллиативным отделениям отказывать в госпитализации таким пациентам, фактически больницы не принимают новых больных, ссылаясь на карантин.

В частности, в Александровской и Киевской городской больнице №18, несмотря на плановую мощность в 10 пациентов и фактическую очередь на госпитализацию, которая действовала до введения в государстве карантина, сейчас осталось по три пациента в каждом отделении. Стоит отметить, что после введения карантина, никакие особые новые правила  для таких медучреждений не появилось. Таким образом, они должны продолжить работать в обычном режиме.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург отметила, что паллиативную помощь в условиях карантина должны оказывать выездные бригады отделений паллиативной помощи. По ее словам, они в полном объеме могут обеспечить паллиативную помощь на дому, говорится в ответе на запрос.

slidstvo.info

Журналисты отмечают, что в хосписах Киева действительно есть выездные бригады (мобильные службы) – врачи, которые при необходимости могут приехать на консультацию к пациентам на дом. Однако они обслуживают только определенные районы и, по словам экспертов, имеют ограниченный человеческий и материальный ресурсы.

"Следовательно, часть пациентов, вероятно, потеряла доступ к жизненно необходимой для них медицинской помощи", - говорится в материале.

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Как сообщал Главред, по состоянию на пятницу, 3 апреля, в Украине зарегистрированы уже 942 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства охраны здоровья.  Жертвами коронавируса стали 23 человека.  Выздоровели 19 человек.  За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

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